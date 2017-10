Stranger Things nu ook een mobiele game

Netflix heeft een Stranger Things-game uitgebracht op Android en iOS. Stranger Things: The Game is ontwikkeld door BonusXP en is gratis te downloaden.

De game kenmerkt zich door een retrostijl en -soundtrack en lijkt vooral bedoeld om het tweede seizoen van Stranger Things (dat op 27 oktober begint) te promoten. Zo kan je zelfs nooit eerder geziene beelden van seizoen twee vrijspelen.

Personages en locaties zijn hetzelfde als in de serie. Elk karakter heeft bovendien speciale eigenschappen. Ten slotte is er een extra uitdagende Classic-mode voor 'zij die voor 1984 geboren zijn', klinkt het op de pagina van de game.

Geschreven door Maarten Denoo.