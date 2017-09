Productie NES Classic Mini opnieuw gestart

Nintendo laat weten dat het bedrijf opnieuw met de productie van de NES Classic Mini is begonnen. Naar verwachting is de console vanaf de zomer van 2018 weer verkrijgbaar.

Daarnaast is de ontwikkelaar van plan om de SNES Classic Mini ook in 2018 te blijven leveren. Eerder raakte al bekend dat de productie van de SNES Classic Mini 'drastisch is verhoogd'. Nintendo geeft aan er vertrouwen in te hebben dat aan de vraag kan worden voldaan.

De NES Classic Mini is eind vorig jaar officieel gelanceerd. Onze NES Classic Mini review lees je hier nog eens. Nintendo brengt dit jaar een miniatuurversie van het Super Nintendo Entertainment System uit. Op de site vind je een overzicht met SNES Classic Mini info.