Dragon's Dogma: Dark Arisen release op de PS4 en Xbox One bekend

Ontwikkelaar Capcom heeft de releasedatum van de PlayStation 4- en Xbox One-versie van Dragon's Dogma: Dark Arisen onthuld. De game lanceert op 3 oktober voor de consoles.

Dragon's Dogma is oorspronkelijk in 2012 voor de PlayStation 3 en de Xbox 360 uitgebracht. Ontwikkelaar Capcom heeft later ook Dragon's Dogma: Dark Arisen gelanceerd. Deze versie van de game bevat een extra zone, alle DLC, extra wapens en een fast travel-optie.

Dark Arisen is in 2016 al voor de pc uitgebracht. Dragon's Dogma is een RPG waarin je zowel je eigen personage als je companions kunt aanpassen. Je hebt ook de optie om companions van andere spelers te rekruteren.