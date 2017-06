Story of Seasons: Trio of Town release bekendgemaakt

De releasedatum van Harvest Moon-opvolger Story of Seasons: Trio of Towns is bekend. De game komt op 13 oktober uit voor de Nintendo 3DS.

Story of Seasons is de huidige naam van de in het Westen gepubliceerde reeks Harvest Moon. In 2014 besloot ontwikkelaar Marvelous Inc om de serie onder zijn eigen Amerikaanse tak XSEED Games uit te geven. Echter bleef de merknaam Harvest Moon in handen van de uitgever Natsume, die de games voorheen uitbracht.

In Europa is Nintendo of Europe verantwoordelijk voor het uitgeven van de games. Het bedrijf heeft eveneens voor de naam Story of Seasons gekozen om verwarring te voorkomen.

In Story of Seasons: Trio of Towns ben je een beginnende boer die met verschillende agrarische taken te maken krijgt. Zo kun je in de game gewassen verbouwen en dieren opvoeden. Ook is het mogelijk om als fashionista door het leven te gaan of om relaties met de lokale bevolking aan te gaan.