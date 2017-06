Update consoleversie Minecraft voegt nieuwe dieren toe

Ontwikkelaar Mojang brengt een patch voor de consoleversie van Minecraft uit die onder andere nieuwe dieren aan de game toevoegt.

De update introduceert onder andere lama's en papegaaien als nieuwe diersoorten. Ook krijgt de consoleversie schatkaarten, Observer Blocks, de Totem of Undying en de optie om de kleur van een bed te wijzigen.

Mojang introduceert ook twee betaalde uitbreidingen voor de consoleversie van de game. Deze pakketten voegen nieuwe tracks voor de Glide minigame en nieuwe skins met een dier-thema toe.

De nieuwe patch is de laatste update voor de Better Together update voor Minecraft. Deze update verenigt de mobiele, Nintendo Switch-, VR-, Windows 10- en Xbox One-versie van Minecraft en maakt het zo mogelijk om samen te spelen op verschillende platformen.

Eerder deze maand raakte bekend dat Sony geen crossplay tussen de PlayStation 4 en andere consoles toestaat. De PlayStation 4-versie van Minecraft krijgt de Better Together update ook niet. Mojang is nog wel van plan om updates voor de PlayStation 4-versie uit te brengen.