Bethesda kondigt Creation Club aan

Tijdens de E3 2017 persconferentie van Bethesda is Creation Club aangekondigd. Deze mod service biedt een collectie aan nieuwe content voor Fallout 4 en Skyrim.

De nieuwe content wordt zowel door Bethesda Games Studios als derde partijen ontwikkeld. De inhoud van de Creation Club is betalend, waarbij de ontwikkelaars een deel van de inkomsten verdienen. Bethesda cureert alle content zodat deze compatibel zijn met de originele games, officiŽle add-ons en achievements. Gebruikers kopen mods met Creation Credits, waarvoor betaald moet worden.

De officiŽle website vermeldt uitdrukkelijk dat Creation Club de gratis manieren om mods te downloaden en installeren niet vervangt en dat reeds bestaande content niet retro-actief betalend wordt gemaakt.

Creation Club lanceert in de zomer op de PC, PlayStation 4 en Xbox One. Een exacte releasedatum is nog niet bekend.

Wil je geen enkel nieuwtje van de E3-beurs missen? Check dan ons handig overzicht van alle E3 2017 info.