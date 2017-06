Creative Assembly: 'Total War: Warhammer krijgt nieuwe DLC'

Creative Assembly onthult dat er alsnog nieuwe DLC voor Total War: Warhammer in de maak is. Eerder had de ontwikkelaar gemeld dat er geen nieuwe content voor Total War: Warhammer meer komt.

Deze zomer komt er een gratis update voor iedereen. Details geeft Creative Assembly nog niet vrij, maar de update is gelinkt aan een evenement dat deze zomer plaatsvindt en introduceert een 'oude vriend' in de game.

Later dit jaar komt er ook een nieuw ras naar de game. Ook hierover zijn nog geen verdere details bekend, enkel dat het niet het koninkrijk Kislev betreft.

Eerder dit jaar onthulde Creative Assembly een eerste Total War: Warhammer 2 trailer. Op de site lees je ook nog eens onze Total War: Warhammer review.