Far Cry 5 is onthuld en Sander en Carl bespreken de details. Wat denken ze van de nieuwe hedendaagse setting in Montana? Hoe kan dit de Far Cry 5 gameplay veranderen? En, is Far Cry 5 de hype waard?

Als je meer over de game wilt weten, lees je ons uitgebreide overzicht van alle Far Cry 5 info die tot nu toe bekend is.