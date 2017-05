Monster Hunter XX ondersteunt Cross-play

Monster Hunter XX op de Nintendo Switch ondersteunt Cross-Play met de Nintendo 3DS versie. Dat laat Capcom tijdens Monster Hunter Championship 2017 weten.

Spelers kunnen niet alleen samen op beide platforms spelen, maar hebben ook de mogelijkheid om savegames tussen de versies over te kopiëren. Je voortgang van Monster Hunter Generations is ook te kopiëren naar de Switch-versie van Monster Hunter XX, maar niet andersom.

Tijdens hetzelfde evenement is ook aangekondigd dat de Switch-versie van Monster Hunter XX op een resolutie van 1080p draait, en vier spelers zowel lokaal als online samen laat spelen.

Monster Hunter XX komt op 25 augustus 2017 in Japan uit en het is nog niet zeker of de game naar het westen komt.