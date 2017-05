NanaOn-Sha en iNisJ hebben Project Rap Rabbit aangekondigd. De studio's zijn respectievelijk verantwoordelijk voor Parappa the Rapper en Elite Beat Agents.

Naast de teaser site en trailer is er nog niets bekend over de game. Project Rap Rabbit lijkt zich af te spelen in feodaal Japan, maar de stijl is gemixt met moderne technologie en buitenaardse wezens. De game wordt een Rhythm-action adventure genoemd.

De teaser site belooft 'spoedig' meer informatie te bevatten.