Friday the 13th: The Game release bekend

Uitgever Gun Media maakt de releasedatum van Friday the 13th: The Game bekend. De game lanceert op 26 mei op de pc, PlayStation 4 en Xbox One.

De game stond aanvankelijk gepland voor de herst van 2016. Eind vorig jaar raakte echter bekend dat Friday the 13th: The Game is uitgesteld naar de lente van 2017. De studio stelde de game uit om aan een singleplayer campaign en offline bots te werken.

In Friday the 13th: The Game speel je als Jason Voorhees of als één van de tieners uit Camp Crystal Lake. Het doel van Jason is om iedereen te vermoorden. Als tiener moet je zo lang mogelijk zien te overleven.