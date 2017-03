Reggie Fils-Aime: 'Nintendo heeft grootse plannen voor E3'

Nintendo heeft dit jaar een 'grootse E3 in petto.' Dat beweert Nintendo of America-baas Reggie Fils-Aimé in een interview met Fox News.

"We stellen er een heleboel nieuwe games voor", zegt Fils-Aimé. "Ik geef al onze geheimpjes nog niet prijs, maar ik kan wel al vertellen dat E3 een grote kans is om de Nintendo Switch te promoten en nieuwe titels voor de Nintendo 3DS te tonen."

In het interview vertelt Fils-Aimé ook hoe opgetogen hij is over het succes van de Switch. "In de VS verbreken we dagelijks records. De Switch doet het bij de lancering nóg beter dan de Wii, Nintendo DS en Nintendo 3DS destijds", zegt hij. "De respons is overweldigend."

Wil je meer meten over de Switch? Lees dan Berts Nintendo Switch review of ons overzicht met alle Nintendo Switch info.