Europese Valkyria Revolution release bekend

Ontwikkelaar Sega maakt de Europese releasedatum van Valkyria Revolution bekend. De game lanceert hier op 30 juli op de PlayStation 4, PlayStation Vita en Xbox One.

Valkyria Revolution is het nieuwste deel in de Valkyria Chronicles-reeks. De eerste Valyria Chronicles is enige tijd geleden ook op de pc en de PlayStation 4 uitgebracht. Valkyria Chronicles 2 en 3 zijn enkel speelbaar op de PlayStation Portable.

De nieuwe game bevat onder andere het LeGION-gevechtssysteem, dat turn-based en real-time elementen combineert. De soundtrack van Valkyria Revolution wordt gemaakt door Yasunori Mitsuda, die eerder de muziek voor Xenoblade Chronicles componeerde.

Sega liet eind vorig jaar al weten dat Valkyria Revolution ook naar Europa komt. De game is eerder dit jaar al in Japan uitgebracht.