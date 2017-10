Tijdens de Animal Crossing Mobile Direct heeft Nintendo Animal Crossing: Pocket Camp aangekondigd.

In de game bouw je je eigen kampeerplekje waarmee je bezoekers kunt aantrekken. Voorwerpen hebben een thema, zoals 'natuur' of 'cool'. Met elk thema trek je andere bezoekers aan. De voorwerpen die je kunt bouwen rangeren van picknickbankjes en schommelstoelen tot een zwembad en een volledig rockpodium.

Je bouwt de voorwerpen met materialen die je kunt vinden op verschillende locaties, zoals het strand of het bos. Op deze locaties kom je ook dieren tegen waar je quests voor kunt doen. Daarmee win je extra materialen, Bells en verhoog je hun vriendschapsmeter.

Je kunt niet alleen de kampeergrond zelf inrichten, maar ook je eigen camper. Het interieur is net als je huis in Animal Crossing aan te passen, maar je kunt ook de buitenkant laten omspuiten in een patroon naar keuze. Je kunt ook de huidskleur, gender en kleding van je personage aanpassen.

De game bevat microtransactions, die te gebruiken zijn om timers te versnellen of als vervanging voor materialen die je mist. Ook kun je bijvoorbeeld visnetten of honing kopen, waarmee je het vangen van vissen en insecten versnelt. De beestjes kun je vervolgens voor Bells verkopen.

Animal Crossing: Pocket Camp komt eind november uit op Android- en iOS-apparaten.