Blizzard lanceert Battle.net app

Blizzard Entertainment laat weten dat de Battle.net app vanaf nu beschikbaar is voor Android en iOS. Via de app is het mogelijk om te chatten met je vrienden op het online platform van Blizzard.

Daarnaast is het ook mogelijk om nieuwe mensen toe te voegen aan je vriendenlijst. Dat doe je door een QR-code op hun smartphone te scannen.

Eerder dit jaar veranderde Blizzard de naam van zijn online platform even in de Blizzard Launcher. Sinds vorige maand heet de Blizzard Launcher echter weer Battle.net.