Dragon Quest 11 Westerse release bevestigd

Square Enix heeft bevestigd dat de PlayStation 4-versie van Dragon Quest 11 naar het westen komt.

'[de game] volgt de avonturen van een held die het mysterie van zijn lot moet oplossen, met de hulp van een charmante groep ondersteunende personages. Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age biedt een wereld van avontuur, ontdekking en heldhaftige daden', aldus het persbericht.

De bedenker van Dragon Quest heeft in een videoboodschap laten doorschemeren dat het lokalisatieproces al van start is gegaan. Dragon Quest 11 komt in 2018 naar het westen. Dragon Quest 10 komt alleen bij genoeg vraag naar het westen.