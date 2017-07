Rogue Trooper Redux release bekend

Rogue Trooper Redux lanceert op 17 oktober voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One en kost 25 euro. Een versie voor de Switch volgt later, maar een exacte releasedatum daarvoor is nog niet bekend.

De game is een remake van de originele Rogue Trooper uit 2006. Je speelt als de gedeserteerde soldaat Rogue, die zich te midden van een militair conflict op de planeer Nu-Earth bevindt.

De nieuwe versie van de game bevat onder andere nieuwe modellen voor de wapens, personages en voertuigen. Daarnaast zijn ook de oorspronkelijke cinematics opgesmukt en zijn er verbeterde lichteffecten.