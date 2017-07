The Escapists 2 release onthuld

Ontwikkelaar Mouldy Toof Studios maakt de releasedatum van The Escapists 2 bekend. De game lanceert op 22 augustus op de pc, PlayStation 4 en Xbox One.

De studio meldt verder dat er op dit moment ook aan een Nintendo Switch-versie van de game wordt gewerkt. Deze versie heeft echter nog geen officiële releasedatum.

The Escapists 2 introduceert onder andere drop in/drop out co-op voor maximaal vier spelers. Deze feature is zowel online als offline beschikbaar. Verder bevat de game een nieuw gevechtssysteem en meerdere nieuwe manieren om uit gevangenissen te ontsnappen.

The Escapists 2 is vorig jaar officieel aangekondigd. Het eerste deel in de reeks is in 2015 uitgebracht voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.