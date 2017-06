The Binding of Isaac-maker kondigt The End is Nigh aan

Edmund McMillen kondigt post-apocalyptische platformer The End is Nigh aan. De game lanceert op 12 juli op de pc. Een versie voor de Nintendo Switch volgt later.

McMillen werkt samen met Closure-maker Tyler Glaiel. Volgens het tweetal speelt The End is Nigh zich in een wereld vol 'pijn en lijden' af. Je moet je als het personage Ash daar een weg doorheen zien te banen.

The End is Nigh bevat ruim 600 levels verspreid over 12 hoofdstukken. Het doel van Ash is om voldoende lichaamsdelen te vinden waarmee hij zelf een vriend kan maken. Daarnaast verzamel je collectibles en kun je geheime eindes vrijspelen.

Onlangs raakte bekend dat The Binding of Isaac: Afterbirth+ in Europa naar de Switch komt. Daarnaast werkt Edmund McMillen sinds vorig jaar aan The Legend of Bum-bo.