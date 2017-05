PlatinumGames werkt aan nieuw project

PlatinumGames werkt aan een volledig nieuw project. De studio is bekend van Bayonetta en Vanquish.

Het nieuws is bekend gemaakt tijdens de BitSummit in Japan. Producent Atsushi Inabi bevestigde dat het nieuwe project gestart is, maar dat het op dit moment nog "geen vorm" heeft.

De game is tevens volledig in het bezit van PlatinumsGames, in tegenstelling tot titels als Bayonetta en Nier: Automata die respectievelijk van Sega en Square Enix zijn.

Sega en PlatinumGames laten weten dat de Vanquish pc-versie op 25 mei uitkomt.