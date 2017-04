Nintendo kondigt de New 2DS XL aan. De nieuwe versie van de handheld komt op 28 juli uit. In Noord-Amerika kost de New 2DS XL 150 dollar. De Europese prijs is nog niet bekendgemaakt.

De handheld is onderdeel van de Nintendo 3DS-familie en speelt Nintendo 3DS-games af. Stereoscopische 3D is niet beschikbaar op de 2DS XL. De console is verkrijgbaar in de kleuren zwart-blauw en wit-oranje.

Net zoals de New 3DS XL beschikt de 2DS XL over een c-stick en twee extra schouderknoppen. Daarnaast bevat de handheld meer processorkracht dan zijn voorganger en is er een ingebouwde NFC-chip voor amiibo-ondersteuning.

Er is meer Nintendo-gerelateerd nieuws. Zo maakte het bedrijf eerder deze week bekend dat de Nintendo Switch in de eerste maand 2,74 miljoen keer is verscheept.