Ontwikkelaar Prison Architect kondigt Scanner Sombre aan

Ontwikkelaar Introversion onthult Scanner Sombre. De game lanceert op 26 april voor de pc. Introversion ontwikkelde in het verleden onder ander Uplink, Darwinia en Prison Architect.

Introversion omschrijft de game als een 'cave exploration experience.' In de game verken je een donkere grot. Je enige navigatietoestel is een LIDAR scanner. Dat is een apparaat dat de omgeving visualiseert op basis van terugkaatsende laserpulsen.

Dat alles resulteert in een kleurrijke wereld, waarin alle voorwerpen en muren worden weergegeven door een cluster van gekleurde lichtpunten.

Scanner Sombre is een kortere game dan Introversions eerdere projecten. Volgens de ontwikkelaar is de game gemaakt om in één speelsessie uit te spelen.

Vorig jaar bracht Introversion nog Prison Architect uit voor de PlayStation 4 en Xbox One.