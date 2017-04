StarCraft patch maakt game compatibel met Windows 7, 8, 10

StarCraft patch 1.18 is nu beschikbaar en maakt de game compatibel met moderne Windows-systemen. Bovendien is de game nu volledig gratis te downloaden, inclusief de Brood War-uitbreiding.

De patch bevat onder andere ondersteuning voor Windowed Mode, een optie om je APM weer te geven, verbeterde anticheat en verschillende verbeteringen aan online connectiviteit. De volledige patch notes zijn te vinden op de Blizzard website.

De game is gratis te downloaden via de Blizzard app. Je vindt hem in de Shop onder Classic Games, genaamd StarCraft Anthology.

Bij de onthulling van StarCraft Remastered liet Blizzard reeds weten de originele game gratis uit te geven. Patch 1.18 is de eerste patch voor StarCraft sinds acht jaar.