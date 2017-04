TumbleSeed release in begin mei

De TumbleSeed releasedatum valt op 2 mei voor de Nintendo Switch, PlayStation 4, pc en Mac. Dat maakt de ontwikkelaar in een nieuwe gameplay video bekend.

De game is volgens de makers een diepgaande roguelike, waarin je als zaadje een berg moet beklimmen. Onderweg moet je willekeurige vijanden verslaan en gaten in de vloer ontwijken. Door middel van upgrades wordt je steeds beter in het rollen en balanceren. De game bevat vijf unieke werelden en dertig verschillende krachten.

TumbleSeed is een van de indie-games die tijdens de Nintendo Switch Nindies Showcase is bekendgemaakt. Ook Wargroove en Steamworld Dig 2 zijn destijds voor de Nintendo Switch aangekondigd.