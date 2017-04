Tijdens de Nintendo Direct van 12 April is de Ever Oasis releasedatum bekendgemaakt. De game komt op 23 juni uit voor de Nintendo 3DS.

In de game bouw je een dorpje op in het midden van een woestijn. Je bent verantwoordelijk voor de inkomsten van je stad en het tevreden houden van je inwoners. Er is ook een actie-RPG element, waar je items verzameld in kerkers.

Tijdens de E3-beurs van 2016 is Ever Oasis aangekondigd.