Nintendo: 'dode pixels op de Swich normaal'

Nintendo heeft aangegeven dat dode pixels op het scherm van de Nintendo Switch niet beschouwd worden als een defect.

"Een kleine hoeveelheid vastzittende of dode pixels zijn karakteristiek voor een LCD scherm. Dat is normaal en moet niet gezien worden als een defect", aldus de supportpagina van Nintendo. Dat standpunt wordt door vele andere hardwarefabrikanten aangenomen.

Op verschillende sociale media platforms melden gebruikers dat ze last hebben van vaste of dode pixels. Het is nog niet duidelijk hoe groot het probleem is. Sommige gebruikers geven ook aan dat hun Joy-cons de-synchroniseren.