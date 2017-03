De Switch is Nintendo's snelst verkochte console in Europa

De Nintendo Switch is Nintendo's snelst verkochte console in Europa. Dat heeft Nintendo laten weten.

Hoewel exacte verkoopcijfers niet bekend zijn, is de console momenteel in de Benelux volledig uitverkocht. Nintendo laat weten dat er deze maand een nieuwe voorraad beschikbaar is.

Naast het succes van de Nintendo Switch is The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo's best verkochte launchgame. De game is vaker over de toonbank gegaan dan Wii Sports, die gratis bij de Nintendo Wii werd geleverd.

Exacte verkoopcijfers worden naar verwachting later deze week uitgebracht. Op de site kun je de Nintendo Switch review, alsook de The Legend of Zelda: Breath of the Wild review lezen.