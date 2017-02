Old Time Hockey release bekend

Ontwikkelaar V7 Entertainment maakt de releasedatum van Old Time Hockey bekend. De game is vanaf 28 maart beschikbaar voor de pc en de PlayStation 4. Later dit jaar komt de game ook uit voor de Nintendo Switch en de Xbox One.

Old Time Hockey is geďnspireerd op het hockey van de jaren '70, toen de sport minder gereguleerd was dan vandaag. Tijdens wedstrijden breken er geregeld gevechten uit tussen spelers. Het is ook mogelijk om te winnen door voldoende tegenstanders te blesseren.

De game bevat een verhaalmodus waarin je als klein team de competitie probeert te winnen door middel van het nodige geweld. Daarnaast bevat de titel ook lokale multiplayer en een zogeheten 'beer mode', waarin je de game game met één hand bestuurt.