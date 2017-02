Humble Freedom Bundle onthuld

De Humble Store biedt de komende tijd een Humble Freedom Bundle aan. Alle opbrengsten van de actie worden aan de American Civil Liberties Union, de International Rescue Committee en Artsen zonder Grenzen gedoneerd.

Voor een donatie van minimaal 30 dollar krijg je onder andere The Witness, Stardew Valley, Subnautica, Nuclear Throne, Invisible, Inc., Guacamelee! Super Turbo Championship Edition, The Stanley Parable en meer.

Het pakket bestaat tevens uit een aantal boeken van auteurs als Neil Gaiman en Nate Powell. De Humble Freedom Bundle is nog tot 20 februari verkrijgbaar.