Vandaag om 14:00 uur gaat Sander samen met Yvo een aantal kerstgames streamen.

De games hebben allemaal een kerstthema, maar we verklappen nog even niet welke games het zijn. Het moet nog even een verrassing blijven, net als de cadeaus onder de boom. Kom er gezellig bij en vier samen met ons een gezellige eerste kerstdag!