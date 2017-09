The Elder Scrolls Online krijgt Clockwork City DLC

ZeniMax Online Studios licht de komende Clockwork City DLC voor The Elder Scrolls Online toe. De nieuwe DLC bevat onder andere nieuwe groepsactiviteiten en verhalende content. Ook krijgt alle spelers van de game toegang tot een nieuwe PvP-modus.

De Clockwork City DLC brengt spelers naar de gelijknamige stad die eerder ook al beperkt toegankelijk was in de Morrowind-uitbreiding. De nieuwe DLC introduceert daar twee nieuwe world bosses, twee delves en een nieuwe trial. De ontwikkelaar benadrukt bovendien dat de Morrowind-uitbreiding niet vereist is voor deze content.

Ook brengt de DLC een nieuwe verhaallijn waarin de Daedra centraal staan. Volgens ZeniMax duurt het verhaal 'ongeveer even lang als dat van de Dark Brotherhood en Thieves Guild DLC'.

Ten slotte krijgt de game een gratis nieuwe PvP-modus genaamd Crazy King. Dat is een variant op King of the Hill waarin het punt dat spelers moeten verdedigen steeds in beweging is.

Eerder dit jaar lanceerde de Morrowind-uitbreiding voor The Elder Scrolls Online. Op de site lees je onze The Elder Scrolls Online: Morrowind review.