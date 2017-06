Nintendo onthult Kirby's Blowout Blast

Nintendo kondigt Kirby's Blowout Blast aan voor de Nintendo 3DS. De game is vanaf 6 juli verkrijgbaar via de Nintendo eShop.

Kirby's Blowout Blast is een 3D platformer waarin je niet de gedaante van je vijanden aanneemt. In plaats daarvan gebruik je opgegeten vijanden enkel als munitie voor het verslaan van andere tegenstanders.

Kirby's Blowout Blast komt op 06-07 uit in de Nintendo #eShop op de Nintendo #3DS pic.twitter.com/zJ8U35JuDi — Nintendo Nederland (@NintendoNL) June 28, 2017

Er is meer Kirby-gerelateerd nieuws. Zo heeft Nintendo tijdens de E3-beurs laten weten dat er een Kirby-game voor de Nintendo Switch in ontwikkeling is. Deze game lanceert in 2018.