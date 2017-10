Metal Gear Survive release bekend

Via Twitter heeft Konami de releasedatum van Metal Gear Survive bekendgemaakt.

De game speelt zich af tijdens een alternatieve tijdlijn tussen Ground Zeroes en The Phantom Pain. Soldaten uit het leger van Solid Snake zijn getransporteerd naar een wereld die wemelt van zombie-achtige wezens, genaamd Creatures. Je doel is om met medespelers zo lang mogelijk te overleven.

Metal Gear Survive will launch on 20th Feb 2018 in the US + 22nd Feb 2018 in EU. You can pre-order now! #MGSurvive https://t.co/iLpMcN1zqY pic.twitter.com/IzhA4xNUHm