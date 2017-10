Gerucht: Destiny 2 datamine onthult toekomstige locaties

Dankzij een datamine van de pc-versie van Destiny 2 zijn nieuwe details over mogelijke toekomstige content voor de game ontdekt.

Alle ontdekte details zijn in een post op Reddit verzameld. Zo is er meer informatie over de Curse of Osiris DLC voor Destiny 2 ontdekt. In dialogen wordt onder andere bevestigd dat de DLC zich op Mercurius afspeelt.

Daarnaast zijn er verwijzingen gevonden naar de Warlock Osiris, de Lighthouse op Mercurius en Shiro uit de Rise of Iron-DLC van de eerste Destiny. Ook zijn er teksten van het personage Saladin ontdekt die mogelijk verwijzen naar DLC rondom Warmind Rasputin.

In de datamine zijn tevens audiobestanden gevonden die spreken over locaties uit de oorspronkelijke Destiny. Sommige van deze dialogen hebben het ook over de aanwezigheid van de Red Legion uit Destiny 2 op deze locaties.

Ook wordt er in de ontdekte bestanden gesproken over de maan Ganymedes en een locatie genaamd The Myriad. Beide locaties zijn op dit moment nog niet beschikbaar in Destiny 2. De kans bestaat echter dat dit oude namen zijn van bestaande locaties.

Destiny 2 is sinds 24 oktober ook speelbaar op de pc. De game is begin september al uitgebracht voor de PlayStation 4 en de Xbox One. Onze Destiny 2 review lees je hier nog eens.