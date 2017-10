Wolfenstein 2: The New Colossus - Release, gameplay en alles wat we weten

Na meerdere hints en het voortijdig lekken van informatie is Wolfenstein 2: The New Colossus dan eindelijk officieel onthuld. Daarbij valt vooral het cijfer twee in de titel op. Uitgever Bethesda lijkt te willen voortborduren op het succes van Wolfenstein: The New Order en ziet dit dan ook als een nieuwe serie in de langlopende shooterreeks. Het is aan ontwikkelaar MachineGames om die wens waar te maken. Een direct vervolg betekent normaliter meer, groter en beter. De studio heeft echter andere ambities dan alleen maar meer van hetzelfde aanbieden. Wat dat precies inhoudt, zetten we voor je op een rijtje.

De Wolfenstein 2: The New Colossus release valt op 27 oktober. De shooter komt voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One uit.

Wolfenstein 2 verhaal en setting

Na de dood van Deathshead in Wolfenstein: The New Order blijft B.J. Blazkowicz zwaargewond achter. Hij wordt gered door de Kreisau Circle, maar ligt wel in een coma. Op het moment dat hij eindelijk ontwaakt, onthult zijn vrouw Anya dat zij zwanger is van een tweeling. Echt tijd om ervan te genieten heeft hij niet, want Frau Irene Engel en haar nazi's hebben Eva's Hammer, de geheime onderzeeër waarin hij verblijft, gevonden. De game begint hier en als speler mag je met Blazkowicz, die nog in zijn rolstoel zit, kontschoppen. Als de aanval eenmaal is afgeweerd, vertrek je naar de Verenigde Staten waar de nazi's inmiddels de dienst uitmaken. Daar probeer je een tweede Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog te ontketenen.

Volgens ontwikkelaar MachineGames is 'Wolfenstein 2 ons beste verhaal ooit'. De studio geeft aan een erg ambitieus verhaal te hebben geschreven dat door drie uur aan cinematics wordt ondersteund en gebruikmaakt van een cast bestaande uit ongeveer honderd acteurs. Overigens keert vrijwel iedereen die Wolfenstein: The New Order heeft overleefd terug om Blazkowicz te helpen bij het werven van verschillende verzetsgroepen. Overigens is Europa met opzet ingeruild voor de Verenigde Staten. MachineGames is ervan overtuigd dat wanneer je een land waar alles om vrijheid draait onder een fascistisch bewind ziet, het voor de speler een erg interessante setting is om in te verblijven.

Dat de nazi's het nu voor het zeggen hebben, zie je aan alles terug. Zo neemt het verhaal je onder andere mee naar de bekende Amerikaanse plaats Roswell. Hier hangen de muren vol met propaganda, en overal wapperen nazivlaggen. Zelfs eten, muziek, televisieprogramma's en de taal zijn naar het Duits aangepast. Hoewel hij al jaren de nazi's het leven zuur maakt, is het voor de Amerikaanse Blazkowicz een stuk persoonlijker geworden. Niet alleen is zijn thuisland hem ontnomen, hij moet ook een toekomst voor zijn ongeboren tweeling zien veilig te stellen. Ontwikkelaar MachineGames mixt wederom drama met grof geweld, net zoals hun grote inspiratiebron Quentin Tarantino dat in zijn films doet.

