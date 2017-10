Uitgever Electronic Arts laat weten dat de Star Wars Battlefront 2 singleplayer campaign 5 tot 7 uur lang is.

"We denken dat 5 tot 7 uur een goede tijdsduur is. We willen een Star Wars-verhaal vertellen zonder dat onnodig lang te rekken", aldus de uitgever.

Onze Star Wars Battlefront 2 preview lees je op site. Bekijk ook ons overzicht met alle Star Wars Battlefront 2 informatie.