Dragon Ball FighterZ release bekendgemaakt

Uitgever Bandai Namco heeft de releasedatum van Dragon Ball FighterZ onthuld. De game lanceert op 26 januari 2018 op de pc, PlayStation 4 en Xbox One.

Het bedrijf maakt tevens bekend dat Nappa en Captain Ginyu speelbare personages in FighterZ zijn. Nappa kan de hulp van Saibamen inroepen en Captain Ginyu kan van lichaam wisselen met zijn tegenstander.

In Dragon Ball FighterZ nemen twee teams van drie vechters het tegen elkaar op. Je kunt gedurende een gevecht de hulp inroepen van je reserve-personages om onder andere speciale combo-aanvallen uit te voeren.

FighterZ wordt ontwikkeld door Arc System Works. Deze studio maakte in het verleden onder andere BlazBlue en Guilty Gear. In Marcel zijn Dragon Ball FighterZ preview lees je meer over de game.