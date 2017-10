Destiny 2 krijgt dit jaar geen halloweenevenement

Destiny 2 krijgt dit jaar geen Festival of the Lost ter ere van Halloween. Dat meldt Bungie-medewerker David Dague via Twitter. Later dit jaar volgt er een eerste evement voor de game genaamd The Dawning.

De afgelopen twee jaar ging het Festival of the Lost door in de eerste Destiny-game. Het evenement introduceerde een reeks cosmetische voorwerpen die je kon verkrijgen door speciale quests te vervolledigen en snoep te verzamelen.

Later dit jaar krijgt Destiny 2 een eerste evenement genaamd The Dawning. Daar is het mogelijk om onder andere ijshockey te spelen en met sneeuwballen naar andere spelers te gooien.

Destiny 2 lanceerde vorige maand voor PlayStation 4 en Xbox One. Deze maand staat de Destiny 2 pc release gepland. Op de site lees je Sanders Destiny 2 review.