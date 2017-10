Nintendo Switch firmware 4.0 biedt ondersteuning voor USB headsets

Nintendo Switch-gebruikers op Reddit hebben laten weten dat de console sinds de update naar firmware 4.0 ondersteuning biedt voor USB headsets.

Dankzij de update is het mogelijk om een aantal USB headsets aan te sluiten op het dock van de Switch, waaronder de Sony PlayStation Gold Wireless headset. Andere headsets, zoals de Logitech G430 werken niet. De toevoeging is niet door Nintendo in de patch notes vermeld.

Via een USB-C naar USB-A converter kun je een USB headset ook direct onderin de Nintendo Switch steken. Als je headset werkt, reageert de Switch meteen door een volumebalk voor de headset te laten zien. Door de Home-knop ingedrukt te houden kun je het volume voor USB-apparaten aanpassen.

De aangesloten headset is niet te gebruiken voor communicatie. Hiervoor moet je nog altijd de smartphone app gebruiken. De Nintendo Switch firmware update voegt een video-opnamefunctie toe.