Total War: Warhammer - Mortal Empires release bekend

Op de Total War: Warhammer Twitter-account is de Mortal Empires release bekendgemaakt. De gratis uitbreiding voor eigenaars van Total War: Warhammer 1 en 2 is vanaf 26 oktober te downloaden.

In Total War: Warhammer - Mortal Empires worden de maps van beide games samengevoegd en herwerkt. Concreet betekent dit dat de Old World van de eerste game verder naar het westen met Lustria, the Southlands, Naggaroth en Ulthuan wordt uitgebreid.

De nieuwe map bevat zo 295 settlements en 117 facties aan het begin van de campagne. De spelers kiezen uit 35 Legendary Lords en 25 startposities.

Mortal Empires is enkel in Total War: Warhammer 2 speelbaar en bevat dan ook enkele van nieuwe features van het laatste deel, zoals Rogue Armies, Treasure Hunting, zeegevechten, UI verbeteringen, 8 en 10-slot steden en klimaat.

Mortal Empires will be released and available to download on 26th October 2017! pic.twitter.com/Yk2PxdHfKJ — Total War (@totalwar) October 17, 2017

