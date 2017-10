Gerucht: Freddy Krueger komt naar Dead by Daylight

Freddy Krueger is mogelijks de volgende moordernaar in Dead by Daylight. Dat valt althans af te leiden uit een teaser die ontwikkelaar Behaviour Interactive op YouTube heeft geplaatst.

In de teaser zijn onder andere messen te zien die doen denken aan de handschoen van Freddy. De titel van het filmpje is bovendien 'Don't fall asleep', wat lijkt te hinten naar de manier waarop Freddy in A Nightmare on Elm Street-films zijn slachtoffers om het leven brengt.

Dead by Daylight lanceerde in 2016 voor de pc, en in juni van dit jaar voor de PlayStation 4 en Xbox One. Eerder bracht Behaviour Interactive ook al Leatherface naar Dead by Daylight.