DOOM release voor de Nintendo Switch bekendgemaakt

Nintendo heeft de releasedatum voor DOOM op de Nintendo Switch onthuld. De game lanceert op 10 november. De Switch-versie bevat de basisgame en alle multiplayer DLC.

Daarnaast bevat de nieuwe versie ook alle moeilijkheidsniveaus en de Arcade Mode. De SnapMap Editor daarentegen is niet aanwezig in de Switch-versie. Eerder maakte Bethesda al bekend dat de Switch-versie van DOOM een resolutie van 720p met 30fps heeft.

DOOM lanceerde vorig jaar voor pc, PlayStation 4 en Xbox One. De Switch-port is in handen van ontwikkelaar Panic Button. Op de site lees je alvast nog eens Johnny's DOOM review na.