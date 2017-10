Microsoft Studios heeft de Age of Empires: Definitive Edition release uitgesteld. De game stond oorspronkelijk voor 19 oktober gepland. De Age of Empires: Definitive Edition moet nu begin 2018 uitkomen.

"We verlengen de bčta periode en blijven doorgaan met testen. Er is de afgelopen twintig jaar veel technologische vooruitgang geboekt en verwachtingen veranderen. De uitdaging is om te moderniseren zonder afbreuk aan de originele ervaring te doen", aldus het bedrijf.

Afgelopen zomer heeft Microsoft tijdens Gamescom aangekondigd dat Age of Empires 4 in ontwikkeling is. Dawn of War-studio Relic Entertainment staat in voor de ontwikkeling van de game.