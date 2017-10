The Invisible Hours release uitgesteld in Europa

Ontwikkelaar Tequila Works heeft laten weten dat de Europese release van The Invisible Hours met een week is uitgesteld. De VR-detectivegame staat nu gepland voor 17 oktober.

De ontwikkelaar deelt mee dat de redenen hiervoor "buiten zijn controle" om zijn. Hoe dan ook is de game nu reeds beschikbaar in de VS op PlayStation VR, Oculus Rift en HTC Vive.

The Invisible Hours plaatst je in het huis van de vermoorde Nikola Tesla. Er zijn zeven verdachten met elk hun eigen verhalen die jij kan ontrafelen. Tequila works maakte eerder ook RIME. Onze RIME review lees je hier nog eens.

Geschreven door Maarten Denoo.