Fortnite Battle Royale trekt ruim 10 miljoen spelers

Epic Games laat weten dat Fornite Battle Royale de afgelopen 2 weken door ruim 10 miljoen mensen is gespeeld. Daarnaast heeft het bedrijf een infographic naar buiten gebrachten met diverse statistieken.

Battle Royale is een gratis standalone modus voor Fornite die geďnspireerd is door PlayerUnknown's Battlegrounds. Eerder raakte al bekend dat Fortnite Battle Royale ruim 1 miljoen spelers op de eerste dag had.

Door het succes is de strijd tegen cheaters momenteel 'de grootste prioriteit voor Epic Games'. Het bedrijf heeft onlangs nog duizenden Fortnite Battle Royale cheaters verbannen en werkt aan nieuwe acties.