Assassin's Creed: Origins krijgt meerdere moeilijkheidsniveaus. Dat onthult hoofdontwikkelaar Ashraf Ismail in een interview. Origins is daarmee de eerste Assassin's Creed-game waarin het mogelijk is om de moeilijkheidsgraad aan te passen.

Volgens Ismail is de introductie van meerdere moeilijkheidsgraden een logische keuze: "de gameplay van Origins is diepgaander en uitdagender dan ooit. Via meerdere moeilijkheidsniveaus speelt iedereen de game zoals hij of zij zelf wil."

Bovendien is het ook mogelijk om de moeilijkheid tijdens het spelen aan te passen.Zo kan je bijvoorbeeld de moeilijkheidsgraad tijdelijk verlagen tijdens boss fights.

Assassin's Creed: Origins lanceert op 27 oktober voor pc, PlayStation 4 en Xbox One. eerder onthulde Ubisoft de Assassin's Creed: Origins Season Pass.