Duizenden cheaters verbannen in Fortnite Battle Royale

Epic Games laat weten dat duizenden accounts voor Fortnite Battle Royale zijn gedeactiveerd. De spelers in kwestie hadden gebruik gemaakt van cheats.

De strijd tegen cheaters is momenteel 'de grootste prioriteit voor Epic Games'. Het bedrijf plant nog verdere acties tegen valsspelers en diegenen die cheats maken en beschikbaar stellen.

Om cheaten tegen te gaan, krijgt de game binnenkort ook een vorm van in-game progressie. Op die manier wil Epic Games cheaters ontmoedigen om hun account op het spel te zetten door vals te spelen.

Fortnite Battle Royale is sinds 26 september gratis te spelen op pc, PlayStation 4 en Xbox One. Eerder maakte Epic Games al bekend dat Fortnite Batttle Royale ruim 1 miljoen spelers op de eerste dag had.