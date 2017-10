PS4 Pro update The Witcher 3 vrijgegeven

De PlayStation 4 Pro-update voor The Witcher 3 is vanaf nu beschikbaar.

Update 1.50 biedt 4K-ondersteuning en 'laat de game iets beter lopen', aldus ontwikkelaar CD Projekt RED. Update 1.51 volgde kort hierop en verbetert de stabiliteit tijdens het spelen.

De 4K-ondersteuning voor de game werd afgelopen zomer onthuld tijdens de E3-beurs. Vorige maand nog vertelde CEO Adam Kicinsk dat de update 'binnen enkele dagen' speelbaar zou zijn.

The Witcher 3 krijgt op de Xbox One X krijgt in de toekomst een gelijkaardige update. Microsofts jongste telg staat gepland voor 7 november. Hier vind je alvast de meningen over de Xbox One X van onze redactie.

Geschreven door Maarten Denoo.