Destiny 2: Xur locatie en inventory (6 tot 10 oktober)

De locatie en inventory van Xur uit Destiny 2 voor 6 tot 10 oktober is bekend.

Xur is een handelaar die exotische uitrustingen en wapens verkoopt. Elke week heeft hij een ander aanbod. In Destiny 2 heb je Legendary Shards nodig om producten van Xur te kopen. Deze week bevindt hij zich in de Winding Cove op aarde.

Xur verkoopt het volgende:

Foetracer [Exotic Hunter Helmet] - 23LS

An Insurmountable Skullfort [Exotic Titan Helmet] - 23LS

Nezarec's Sin [Exotic Warlock Helmet] - 23LS

Vigilance Wing [Exotic Pulse Rifle] - 29LS

Xur blijft nu aanwezig tot de reset van volgende week. Dat houdt in dat hij pas aanstaande dinsdag vertrekt.