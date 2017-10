Star Wars: Battlefront 2 beta downloadgrootte onthuld

De Star Wars: Battlefront 2 bčta is inmiddels live voor iedereen die de game vooraf heeft besteld. Daardoor is nu ook downloadgrootte onthuld. Eerder gaf Electronic Arts aan dat het de grootste bčta is die het bedrijf ooit heeft georganiseerd.

De pc-versie is 22.8 GB groot, de PlayStation 4-versie 15.3 GB en de Xbox One-versie 13.2 GB. Er is voor alle platformen geen preload beschikbaar. Onlangs zijn de Star Wars Battlefront 2 bčtatijden bekendgemaakt.

Onze Star Wars Battlefront 2 preview lees je op site. Bekijk ook ons overzicht met alle Star Wars Battlefront 2 informatie.